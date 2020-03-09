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Хачериди скептически оценил свои шансы поехать на Евро-2020 со сборной Украины

22:02 29 Читати українською
Хачериди скептически оценил свои шансы поехать на Евро-2020 со сборной Украины
Евгений Хачериди / Getty images

Защитник брестского Динамо Евгений Хачериди не верит, что может получить вызов в сборную Украины.

"Шансов поехать на Евро-2020 у меня нет. Смотрю на вещи трезво. Долго не играл, а в Беларусь никто не смотрит и не заглядывает", – сказал Хачериди в эфире FootballHub.

Хачериди стал самым дорогим игроком чемпионата Беларуси – в топ-5 еще один украинец, Милевский за пределами первой сотни

Напомним, что в последний раз Хочериди надевал футболку сборной еще в марте 2018 в товарищеском матче против Саудовской Аравии (1:1). Также Евгений получал вызов в национальную команду на поединки Лиги наций против Чехии и Словакии, но на поле не выходил.

Добавим, что Хачериди перешел в Динамо Брест в октябре прошлого года. Соглашение украинца с белорусским клубом рассчитано до конца 2021 года.

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Украина Украина Сборная Украины Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом Евро-2020 Евгений Хачериди Евгений Хачериди
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