Хачериди скептически оценил свои шансы поехать на Евро-2020 со сборной Украины

Защитник брестского Динамо Евгений Хачериди не верит, что может получить вызов в сборную Украины.

"Шансов поехать на Евро-2020 у меня нет. Смотрю на вещи трезво. Долго не играл, а в Беларусь никто не смотрит и не заглядывает", – сказал Хачериди в эфире FootballHub.

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Напомним, что в последний раз Хочериди надевал футболку сборной еще в марте 2018 в товарищеском матче против Саудовской Аравии (1:1). Также Евгений получал вызов в национальную команду на поединки Лиги наций против Чехии и Словакии, но на поле не выходил.

Добавим, что Хачериди перешел в Динамо Брест в октябре прошлого года. Соглашение украинца с белорусским клубом рассчитано до конца 2021 года.

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