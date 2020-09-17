"Почему Шевченко не вызывает в сборную? Давайте объективно говорить. Ну кто смотрит чемпионат Беларуси?

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Во-вторых, Шевченко сделал ставку в защите на игроков Шахтера. Есть там свои нюансы, как мне кажется. Наверное, каждый понимает, почему так происходит. Вот почему Сидорчук хуже Харатина или Степаненко? Он сейчас на голову сильнее их обоих. Факт", – поделился Хачериди в интервью журналу Футбол.

Напомним, Хачериди присоединился к Динамо Брест зимой 2020 года и провел лишь 9 матчей в чемпионате Беларуси.

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