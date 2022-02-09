"Евгений 87-го года рождения, в этом году ему уже 35 лет. Будет трудно после такой паузы набрать форму, вернуться на свой уровень. По всей вероятности, команда, которая будет бороться за выживание, тот же Минай, то он может помочь пол года своим опытом, но на серьезном уровне Хачериди будет очень сложно, 35 лет – это уже достаточно серьезный возраст.

Юрчишин прокомментировал слухи о переходе Хачериди в Карпаты

Насколько я понимаю, то и сам Хачериди уже встречался с президентом Динамо Игорем Суркисом, у них был разговор, чтобы он каким-то образом продолжил работу в структуре клуба. Не знаю, чем это все закончилось, как закончились эти переговоры, но знаю, что такая встреча была. Сам Женя уже больше думает, что будет делать после завершения карьеры, чем непосредственно о том, тренироваться и играть на высоком уровне», – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, Хачериди так и не нашел новый клуб после прощания с Динамо Брест. Свой последний на сегодня официальный матч центрбек сыграл аж 28 ноября 2020-го.

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