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Хачериди признался, почему показал щитки с флагом Украины болельщикам Спартака

22 октября 10:51 319 Читати українською
Хачериди признался, почему показал щитки с флагом Украины болельщикам Спартака
Евгений Хачериди (справа) / фото из соцсетей

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди вспомнил известный инцидент после матча со Спартаком в квалификации Лиги чемпионов.

"Щитки я не просто так показал. Когда мы после матча шли к нашим болельщикам, то из сектора Спартака начали тыкать пальцами, руками, говорить: "Иди сюда". Я же русский знаю и понимаю, что они говорят.

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Я знал, что руки и пальцы мне показывать нельзя, так как неизвестно, что потом будет. Вот я и показал щитки. На этом все и закончилось.

Правда, потом были проблемы с президентом ПАОКа. Не то чтобы проблемы, просто его сын звонил Вадиму Шаблию (агент Хачериди. – прим. Футбол 24) и говорил, что так нельзя, ведь его отец русский, а я, мол, показывая такое, проявляю неуважение.

Я объяснил Вадиму, что это не неуважение, а меня спровоцировали. Я ничего такого не сделал, а просто показал, что я украинец и люблю Украину", – сказал Хачериди в эфире программы ПроФутбол.

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