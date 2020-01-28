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Хачериди получил новое прозвище в Динамо Брест

11:48 129 Читати українською
Хачериди получил новое прозвище в Динамо Брест
Евгений Хачериди против Ибрагима Каргбо / ФК Динамо

Украинские защитник Евгений Хачериди после изменения прически получил новое прозвище от своих партнеров по Динамо Брест.

"Хачериди прозвище "Элджей" дали. Ранее его везде "Хач" называли. А здесь волосы покрасил – "Элджей" уже", – сказал сказал полузащитник Динамо Брест Александр Нойок Youtube-каналу Артема Милевского.

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Напомним, контракт Хачериди с Динамо Брест вступил в силу 1 января. Защитник длительное время находится без игровой практики – последний раз он выходил на поле в официальном матче в конце 2018 года.

К слову, новый чемпионат Беларуси начнется в марте.

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Теги
Мир Евгений Хачериди Евгений Хачериди Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом
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