Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди уже почти год остается без клуба.

Евгений Хачериди после трех недель тренировок с Десной решил покинуть лагерь черниговской команды, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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34-летний защитник не смог договориться с клубом о подписании контракта. В начале 2021-го Евгений разорвал соглашение о сотрудничестве с брестским Динамо и с тех пор остается без работы.

В Украине Хачериди известен своими выступлениями за киевское Динамо (2007-2018 годы), также Евгений провел более 50 матчей за национальную команду.

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