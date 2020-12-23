Защитник Динамо Брест Евгений Хачериди пока не владеет информацией о своем уходе из клуба.

Как известно, председатель правления Динамо Брест анонсировал кадровую чистку клуба с нового сезона. Под нее попали и украинцы Александр Нойок и Евгений Хачериди. Последний, к слову, является большой проблемой для Динамо, ведь имеет одну из крупнейших зарплат.

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"Пока об этом ничего не знаю. Сейчас я нахожусь в отпуске. Да, у меня действующее соглашение с Динамо на один год. Пока нахожусь в отпуске, а там посмотрим", – сказал защитник в комментарии Meta-ratings.

Заметим, контракты Евгения Хачериди и Александра Нойка с брестским Динамо рассчитаны до конца 2021 года. Ранее команду покинул Артем Милевский в статусе свободного агента.

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