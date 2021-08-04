Сейчас 34-летний экс-динамовец ограничивается общими тренировками с командой Рябоконя.

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"Это неправда, что я перехожу в Десну. Пока просто тренируюсь с командой. Подождите, я нахожусь в Десне первый день. Дайте мне самому хотя бы понять, что здесь происходит", – заявил Хачериди в комментарии FootBoom.

Напомним, опытный центрбек находится без клуба с января, когда разорвал контракт с брестским Динамо.

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