Хачериди отреагировал на слухи о переходе в Десну
21:02 - Читати українською
Защитник Евгений Хачериди советует не спешить сватать его в состав черниговской команды.
Сейчас 34-летний экс-динамовец ограничивается общими тренировками с командой Рябоконя.
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"Это неправда, что я перехожу в Десну. Пока просто тренируюсь с командой. Подождите, я нахожусь в Десне первый день. Дайте мне самому хотя бы понять, что здесь происходит", – заявил Хачериди в комментарии FootBoom.
Напомним, опытный центрбек находится без клуба с января, когда разорвал контракт с брестским Динамо.
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