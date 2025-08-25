Одесский Черноморец официально пополнил свой состав Евгением Хачериди.

Бывший защитник киевского Динамо подписал контракт с "моряками", чтобы помочь Александру Кучеру и Ярославу Ракицкому вернуть команду в УПЛ.

Напомним, что Хачериди приостановил свою карьеру в 2022 году, но периодически выступал за полупрофессиональные команды. Последним таким клубом был Авангард из Лозовой, который он покинул весной этого года, чтобы сосредоточиться на работе функционером в киевском Динамо.

22 августа стало известно, что Игорь Суркис уволил 38-летнего Хачериди с должности в столичном клубе.

