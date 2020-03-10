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Хачериди объяснил, почему отказался возвращаться в УПЛ

06:30 282 Читати українською
Хачериди объяснил, почему отказался возвращаться в УПЛ
Евгений Хачериди / фото: Динамо Брест

Защитник Динамо Брест Евгений Хачериди рассказал, как оказался в белорусском клубе.

"Меня не то что с ПАОКа отпускать не хотели, я уже сам хотел уйти. Летом у них заканчивался чемпионат и я поговорил с президентом: договорились, чтобы меня отпустили на определенных условиях. Пожали руки и разошлись.

Хачериди скептически оценил свои шансы поехать на Евро-2020 со сборной Украины

Потом позвонили из Динамо Брест и спросили: "Хочешь не хочешь?". Я знаю ребят здесь, украинцы есть – хороший коллектив. Я хочу играть, а у команды большие амбиции, поэтому с удовольствием согласился. Был вариант в Украине, и не один. Было много вариантов, но если уж рассматривать, то хотелось только в киевское Динамо", – сказал Хачериди в эфире FootballHub.

Добавим, что Хачериди перешел в Динамо Брест в октябре прошлого года. Соглашение украинца с белорусским клубом рассчитано до конца 2021 года.

Хачериди стал самым дорогим игроком чемпионата Беларуси – в топ-5 еще один украинец, Милевский за пределами первой сотни

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