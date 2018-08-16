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Хачериди не будет наказан УЕФА за демонстрацию щитков с украинским флагом после матча Спартак – ПАОК

11:55 29 Читати українською
Хачериди не будет наказан УЕФА за демонстрацию щитков с украинским флагом после матча Спартак – ПАОК
Евгений Хачериди / Фото dynamomania

УЕФА принял решение не предпринимать никаких санкций в отношении украинского защитника ПАОКа Евгения Хачериди за инцидент после матча с московским Спартаком.

Напомним, после матча 3-го квалификационного раунда Спартак – ПАОК Евгений Хачериди показал российским болельщикам щитки с украинским флагом.

Хачериди после матча со Спартаком показал болельщикам щитки с флагом Украины

Несколько человек из футбольного мира России посчитали такой поступок за провокацию и требовали наказания для украинца. Однако УЕФА принял решение не наказывать 31-летнего защитника.

В свою очередь московский клуб получил 2 обвинения от УЕФА за красную карточку Луиса Адриано и за блокировку лестниц болельщиками во время матча.

Хачериди не хотел провоцировать российских болельщиков, – пресс-атташе ПАОКа

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Спартак Москва - ПАОК: Вторник 14 августа 2018

Спартак Москва
Матч окончен
0 : 0
ПАОК
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Евгений Хачериди Евгений Хачериди Лига чемпионов УЕФА Спартак Москва - ПАОК
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