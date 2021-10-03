Бывший защитник Динамо Евгений Хачериди попробует свои силы в Суперболе – чемпионате Украины по соккеру (футбол 6х6), сообщает FootBoom.

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34-летний игрок, который до недавнего времени тренировался с Десной, но так и не смог согласовать контракт с черниговцами, заявлен за Рубин, в котором также выступают бывшие игроки донецкого Олимпика Дмитрий Гришко, Ярослав Олейник и Вячеслав Лухтанов. Еще одной звездой этой команды является экс-футболист сборной Украины и Шахтера Максим Малышев.

К слову, в первом туре Рубин со счетом 3:2 обыграл команду Ковальская. Дублем в составе победителей отметился Дмитрий Гришко, еще один гол в активе Ярослава Олейника. Евгений Хачериди и Максим Малышев участия в поединке не брали.

Отметим, что в Высшем дивизионе Супербола участвуют восемь команд.

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