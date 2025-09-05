– Возвращение 38-летнего Хачериди в профессиональный футбол – знаковое событие. Как восприняли приход в Черноморец своего бывшего партнера по сборной Украины?

– Сам Женя – очень хороший человек. Он очень качественный футболист был. И даже сейчас, на наших тренировках, во втором тайме матча с ЮКСА (1:0), он доказал, что находится действительно в очень хорошей форме. Поверьте, Хачериди нам ой как поможет! И те, кто там считает, что он старый, или я старый... Нет, ребята. Мы с нашим опытом будем помогать Черноморцу. И Женя именно поэтому и пришел, потому что еще имеет амбиции играть в футбол, а также потому, что он хочет и может быть полезным для нашей команды.

– Не говорили с Александром Николаевичем, чтобы и он в свои 42 года снимал собственные бутсы с гвоздя, а Черноморец переходил на игру в три центральных защитника: Ракицкий-Хачериди-Кучер?

– Ха-ха, скажу следующее: задание команды Черноморец – это делать так, чтобы Александр Николаевич не очень быстро полинял.

– Не Первой лигой единой. В Кубке Украины вы победили нешуточного, а представителя УПЛ – луганскую Зарю (2:1). Далее вашу команду в 1/16 финала ждет встреча с аматорским Агротехом (Тышковка, Кировоградщина). Ставилась ли перед Черноморцем конкретная задача на этот турнир?

– На матч с Зарей Николаевич поставил так себе миксованный состав, свой шанс получили ребята, которые не так много играли. И мы все равно обыграли Зарю, клуб Премьер-лиги, понимаете. Это говорит о том, что в составе Черноморца все игроки в обойме и готовы играть в любой момент.

То, что дальше нам играть с аматорским клубом... У нас задача – пройти дальше, вот и все. Мы играем в двух турнирах, а мяч круглый – вы же сами знаете.

– Вы уже сказали, что сейчас считаете Черноморец командой уровня УПЛ. А за какие места, по вашему мнению, сейчас могла бы бороться одесская команда в элитном дивизионе?

– Смотрите, наши ребята должны понять и осознать, что они действительно хорошие и талантливые футболисты. Потому что, как мне кажется, половина из них банально не верит в себя, в собственные силы. Будто боятся, чувствуют какой-то лишний мандраж. Если нас прорвет и эти ребята поверят в себя, то мы сможем играть еще лучше и забивать еще больше. А пока Черноморец – это команда середины таблицы Премьер-лиги, – заявил Ракицкий в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что 36-летний Ярослав Ракицкий в сезоне 2025/26 стал капитаном "моряков".

