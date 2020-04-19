Хачериди может покинуть Динамо Брест из-за инцидента с агрессией в отношении арбитра, – СМИ

Украинский легионер Динамо Брест Евгений Хачериди рискует вновь остаться без клуба.

"Источники, близкие к клубу подтверждают, что руководство Бреста очень разозлилось на Хачериди и рассматривает вариант с прекращением сотрудничества. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Динамо Брест хочет разорвать контракт с Хачериди

Причиной разрыва контракта может стать именно этот инцидент с агрессией футболиста по отношению к арбитру в подтрибунном помещении. Кажется, этот скандал может стать самым громким в карьере Жени", – утверждает телеграмм канал "Шах и Шах".

Напомним, в матче 5-го тура против Витебска Хачериди заработал красную карточку и "привез" пенальти в свои ворота. Как следствие, Динамо уступило и опустилось на восьмую строчку турнирной таблицы. А после окончания поединка Евгений уже в подтрибунном помещении решил отомстить главному арбитру матча Сергею Чистову и попытался ударить последнего.

Хачериди получил глупое удаление и привез пенальти – Динамо Брест проиграло Витебску

К слову, Хачериди подписал контракт с Динамо в конце октября прошлого года, однако соглашение вступило в силу с 1 января 2020 года. В текущем сезоне Евгений принял участие в двух матчах чемпионата Беларуси и кубковом поединке против солигорского Шахтера.