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Хачериди: Могу ответить в интервью Хацкевичу, Шовковскому, но буду умнее

26 января 20:31 534 Читати українською
Хачериди: Могу ответить в интервью Хацкевичу, Шовковскому, но буду умнее
Хачериди признался о конфликте с Шовковским / Фото ФК Динамо

Экс-защитник Динамо, а ныне игрок греческого ПАОКа Евгений Хачериди признался о конфликте с легендарным вратарем Динамо Александром Шовковским.

– Бывало, что дрался в команде?

– Нет, никогда не было.

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– Когда-то Андронов рассказывал, что бокс был в раздевалке. С Шовковским.

– Было, когда меня удалили с Маккаби, когда я за Алиева вступился. В итоге я получил, потом еще и Алиев сказал плохие слова в интервью. Это было.

– Что Шовковский сделал?

– Зашел, можно сказать, лещей дал. Считаю, это ненормально. А что, нормально подходить и бить человека? Где же здесь нормально? Считаю, это ненормально.

– Виделись с Шовковским осенью в сборной. Он на тебя тогда так серьезно наехал после Динамо. Ты уже забыл об этом?

Я не забыл. Все, что мне говорят, я не забываю. Я прочитал, у меня отложилось в голове. Не хочу отвечать, могу точно так же ответить человеку в интервью. Тому же Хацкевичу, Шовковскому. Могу, но не хочу, буду умнее, не хочу обижать кого-то, только потому что человек мне неприятен. А я могу многое сказать, – заявил Хачериди в интервью footballhub.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Евгений Хачериди Евгений Хачериди ПАОК ПАОК Александр Хацкевич Александр Хацкевич Александр Шовковский Александр Шовковский
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