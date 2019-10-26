Хачериди мог перейти в Трабзонспор

Журналист программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что 32-летний экс-защитник киевского Динамо в свое время мог оказаться в турецком чемпионате, однако принял решение в пользу греческого ПАОКа.

"Был ли какой-то вариант альтернативного развития карьеры Хачериди? Был. Полтора года назад у Хачериди был подписан предварительный контракт с командой Трабзонспор. На очень хороших условиях. Трехлетний контракт, более 2 миллионов евро в год, плюс приятные бонусы за попадание в состав и достижение хороших результатов.

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А в конечном итоге "нарисовался" ПАОК, историческая Родина, Греция, российские хозяева клуба, четырехлетний контракт. В итоге, чем это закончилось, мы знаем. Контракт оказался лишь на год, ПАОК не выплатил все деньги, Хачериди не вписался в коллектив", – рассказал ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Напомним, последним клубом 32-летнего Хачериди был греческий ПАОК, за который Евгений провел лишь 11 матчей. Перед этим футболист в течение 9 лет выступал в составе киевского Динамо, с которым дважды стал чемпионом Украины и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Несколько дней назад Евгений подписал контракт с брестским Динамо, который вступит в силу с 1 января 2020 года.

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