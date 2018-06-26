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Хачериди: Мне бы хотелось получить греческий паспорт

25 июня 20:35 467 Читати українською
Хачериди: Мне бы хотелось получить греческий паспорт
Евгений Хачериди / Фото: ФК ПАОК

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди рассказал о желании получитб паспорт гражданина Греции.

"Я не родился в Греции, но мои корни греческие, поэтому для меня большая честь и ответственность играть в греческой команде. Я чувствую себя здесь, как дома.

Что ожидает Хачериди в ПАОКе?

Мы обсуждали возможность получения греческого паспорта, но пока не знаю. Мне бы этого хотелось", – цитирует Хачериди греческий портал to10.gr.

Напомним, Хачериди перешел в ПАОК этим летом, подписав с греческим клубом 3-летний контракт.

Теги
Мир Евгений Хачериди Евгений Хачериди ПАОК ПАОК
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