Хачериди лаконично ответил на слухи о переговорах с Ворсклой
Опытный защитник Евгений Хачериди впервые отреагировал на информацию относительно потенциального трансфера в полтавский клуб.
Недавно телеграмм-канал Бей-беги опубликовал информацию, что Евгений ведет переговоры с Ворсклой последние дни. Стороны уже якобы обсуждали финансовые запросы защитника.
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Правда, сам Хачериди эту информацию опроверг. "Первый раз слышу, что могу перейти в полтавскую Ворсклу. Юрий Максимов мне не звонил", – цитирует 33-летнего игрока Footboom.
Заметим, Хачериди стал свободным агентом недавно. 2020-й год он проводил в белорусском Динамо Брест, где сыграл 21 матч. Также Евгений имеет опыт выступлений за ПАОК и Волынь, а наибольшую часть карьеры провел в Динамо – почти 240 поединков.
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