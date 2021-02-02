Недавно телеграмм-канал Бей-беги опубликовал информацию, что Евгений ведет переговоры с Ворсклой последние дни. Стороны уже якобы обсуждали финансовые запросы защитника.

Хачериди ведет переговоры с Ворсклой – на экс-динамовца претендуют еще 3 клуба, – СМИ

Правда, сам Хачериди эту информацию опроверг. "Первый раз слышу, что могу перейти в полтавскую Ворсклу. Юрий Максимов мне не звонил", – цитирует 33-летнего игрока Footboom.

Заметим, Хачериди стал свободным агентом недавно. 2020-й год он проводил в белорусском Динамо Брест, где сыграл 21 матч. Также Евгений имеет опыт выступлений за ПАОК и Волынь, а наибольшую часть карьеры провел в Динамо – почти 240 поединков.

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