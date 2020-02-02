Хачериди: Коллектив в Динамо Брест – лучший в моей карьере

Защитник Динамо Брест Евгений Хачериди отметил позитивную атмосферу в коллективе своей новой команды.

"У меня все нормально, особо рассказывать нечего. Очень долго не играл. Теперь работаю, готовлюсь. Трудно, но ничего, время еще есть. Очень помогли ребята с адаптацией. Милевский, Нойок... Коллектив хороший очень. Я во многих командах был, но, наверное, в Бресте лучший коллектив", – сказал Хачериди Youtube-каналу Трендец.

Хачериди получил новое прозвище в Динамо Брест

Напомним, Хачериди присоединился к белорусской команде осенью прошлого года, но его контракт вступил в силу 1 января. Последний раз украинский защитник выходил на поле в официальном матче еще в конце 2018 года.

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