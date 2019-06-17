Хачериди: Я отдал 10 лет Динамо, мой трансфер в Шахтер невозможен

Экс-защитник Динамо Евгений Хачериди прокомментировал возможность трансфера в донецкий Шахтер.

"Не знаю, кто это пишет. Читаю все в интернете. То жена скажет, то сбросит кто-то из друзей. Это все бред.

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Я отдал 10 лет Динамо. Переход к Шахтеру невозможен. Где продолжу карьеру? Будут варианты, буду изучать. Пока ничего не могу сказать", – поделился Хачериди в комментарии Зе Интервьюер.

Добавим, что украинец сыграл лишь 11 матчей в составе ПАОКа во всех турнирах, а не отметившись результативными действиями.

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