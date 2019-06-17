toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ РОМАН ЗОЗУЛЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Хачериди: Я отдал 10 лет Динамо, мой трансфер в Шахтер невозможен

19:12 57 Читати українською
Хачериди: Я отдал 10 лет Динамо, мой трансфер в Шахтер невозможен
Евгений Хачериди / ФК ПАОК

Экс-защитник Динамо Евгений Хачериди прокомментировал возможность трансфера в донецкий Шахтер.

"Не знаю, кто это пишет. Читаю все в интернете. То жена скажет, то сбросит кто-то из друзей. Это все бред.

ПАОК готовий надати Хачеріді статус вільного агента

Я отдал 10 лет Динамо. Переход к Шахтеру невозможен. Где продолжу карьеру? Будут варианты, буду изучать. Пока ничего не могу сказать", – поделился Хачериди в комментарии Зе Интервьюер.

Добавим, что украинец сыграл лишь 11 матчей в составе ПАОКа во всех турнирах, а не отметившись результативными действиями.

Шахов після тріумфального сезону покидає ПАОК – питання зарплатні в новому контракті й пропозиція від іншого учасника ЛЧ

blog_ava
Тренер Генка обвинил Малиновского в попытке давления на клуб
09:52
888
Теги
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
25
мин
Япония
02:00
Чили
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук