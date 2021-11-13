"Хачериди – друг, кум и брат. Можно так сказать. Не тесно, но общаемся. Можем увидеться, посидеть, футбол посмотреть. В последний раз виделись с ним, сборную смотрели.

Гармаш – о своем скандальном удалении на Донбасс Арене: "Там все понятно было, это нужно было для них"

Я спрашивал. Пока говорит, что нет вариантов. Не знаю. Занимается в зале, с друзьями бегает. Но еще не собирается заканчивать карьеру", – сказал Гармаш в программе BurBuzz.

Напомним, Хачериди так и не нашел новый клуб после прощания с Динамо Брест. Свой последний на сегодняшний день официальный матч центрбек сыграл аж 28 ноября 2020-го. Скоро исполнится год.

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