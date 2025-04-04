– Как обстоят дела у еще одного вашего звездного подопечного – Евгения Хачериди?

– То, что я увидел на сборах, он пребывает в хорошей форме. Я думаю, если бы он захотел, то мог бы еще играть в УПЛ, – сказал Рахаев в интервью Украинскому футболу.

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Напомним, 4 марта любительский клуб объявил о подписании экс-игрока Динамо.

Хачериди начинал карьеру в мелитопольском Олкоме, после чего выступал за запорожский Металлург, луцкую Волынь, киевское Динамо, греческий ПАОК и белорусское Динамо Брест. Последним его клубом был любительский Штурм, который он покинул 1 января 2024 года. В последнее время Евгений работал скаутом в Динамо.

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