"Хачериди еще мог бы играть в УПЛ": экс-защитник Динамо получил комплимент от своего нынешнего наставника
Главный тренер аматорского Авангарда из Лозовой Игорь Рахаев поделился мнением относительно перспектив своего подопечного Евгения Хачериди.
– Как обстоят дела у еще одного вашего звездного подопечного – Евгения Хачериди?
– То, что я увидел на сборах, он пребывает в хорошей форме. Я думаю, если бы он захотел, то мог бы еще играть в УПЛ, – сказал Рахаев в интервью Украинскому футболу.
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Напомним, 4 марта любительский клуб объявил о подписании экс-игрока Динамо.
Хачериди начинал карьеру в мелитопольском Олкоме, после чего выступал за запорожский Металлург, луцкую Волынь, киевское Динамо, греческий ПАОК и белорусское Динамо Брест. Последним его клубом был любительский Штурм, который он покинул 1 января 2024 года. В последнее время Евгений работал скаутом в Динамо.
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