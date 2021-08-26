"Следует ожидать, что белорусская сторона будет тянуть время по выплате денег и, возможно, попытается обжаловать решение в Спортивном суде в Лозанне. Хотя, на мой взгляд, это не в интересах Динамо Брест.

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Все их аргументы в этом деле сводились к пандемии коронавируса, которая якобы помешала им вовремя выплачивать Хачереди зарплату. Но в то же время с другими футболистами клуб рассчитывался вовремя. Поэтому здесь у них мало шансов доказать свою правоту", – поделился спортивный юрист Илья Скоропашкин в комментарии meta-ratings.

Напомним, Хачериди разорвал контракт с белорусским клубом из-за нарушения обязанностей, прописанных в соглашении. ФИФА удовлетворила иск о выплате компенсации, которая составляет около 1 млн долларов.

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