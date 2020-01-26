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Хачериди долго не играл, поэтому ему сейчас тяжело, – Нойок

12:19 54 Читати українською
Хачериди долго не играл, поэтому ему сейчас тяжело, – Нойок
Евгений Хачериди / ФК Динамо Брест

Полузащитник Динамо Брест Александр Нойок рассказал, как проходит подготовка к новому сезону и акцентировал внимание на новичку команды Евгению Хачериди.

"Евгений потихоньку входит в свою форму. Он долго не играл, поэтому ему трудно, конечно. Как и нам всем. Работаем, чтобы набрать кондиции", – сказал Нойок в эфире Футбол NEWS.

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Напомним, Хачериди подписал контракт с Динамо Брест еще в октябре, но соглашение вступило в силу только 1 января. Украинский защитник в последний раз выходил на поле в официальном матче в декабре 2018 года, когда выступал за греческий ПАОК.

К слову, новый чемпионат Беларуси начнется во второй половине марта.

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Теги
Мир Динамо Брест Динамо Брест Евгений Хачериди Евгений Хачериди Олександр Нойок Олександр Нойок Беларусь Украинцы за рубежом
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