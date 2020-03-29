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Хачериди до сих пор не дебютировал за Динамо – тренер рассказал о досадном случае

10:53 42 Читати українською
Хачериди до сих пор не дебютировал за Динамо – тренер рассказал о досадном случае
Евгений Хачериди / Фото из открытых источников

Главный тренер Динамо Брест Сергей Ковальчук рассказал, почему не играет Евгений Хачериди.

В матче 2-го тура чемпионата Беларуси брестское Динамо на выезде с минимальным счетом 1:0 обыграло Слуцк. В стартовом составе Динамо вышли украинцы Артем Милевский и Александр Нойок, а вот Евгений Хачериди второй тур подряд не попал даже в заявку.

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"Хачериди на тренировке сломал палец, ему наложили гипс. Поэтому он пока вне игры", – прокомментировал отсутствие украинца главный тренер команды Сергей Ковальчук в эфире телеканала Беларусь 5.

Напомним, Хачериди подписал контракт с Динамо в конце октября прошлого года, однако соглашение вступило в силу лишь 1 января 2020 года. В текущем сезоне 32-летний футболист в официальных матчах на поле пока не выходил.

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Евгений Хачериди Евгений Хачериди Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом Сергей Ковальчук Сергей Ковальчук Мир Легионерский хлеб
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