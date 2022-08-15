Евгений Хачериди окончательно отказался от выступлений на профессиональном уровне и в дальнейшем будет играть в свое удовольствие.

Хачериди в звездной компании / Фото из соцсетей

Бывший защитник Динамо дебютировал за сборную Украины среди ветеранов. 13 августа на киевском УТК имени Банникова прошел благотворительный турнир. На нем собирались средства для детей Черниговщины, пострадавших от агрессии России.

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Звездная сборная ветеранов награждала призеров, а затем провела отдельный гала-матч. Класс бывших профессионалов сказался – Хачериди и компания победили со счетом 3:0. Голами отличились Эдуард Цихмейструк, Олег Собуцкий и Виталий Самойлов.

Напомним, последним клубом 35-летнего Хачериди было брестское Динамо, с которым он расторг контракт в январе 2021-го. Ранее Евгений успел поиграть за Олком, Волынь, киевское Динамо и ПАОК. За сборную Украины провел 51 матч, в котором оформил 3 гола.

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