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Хачериди: Даже выход сборной Украины в полуфинал Евро-2016 не повлиял бы на судьбу Фоменко

19:08 101 Читати українською
Хачериди: Даже выход сборной Украины в полуфинал Евро-2016 не повлиял бы на судьбу Фоменко
Михаил Фоменко / соцсети

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди прокомментировал ситуацию с тогдашним наставником "сине-желтых" Михаилом Фоменко.

"Да, плохо сыграли тогда. Не хочу говорить, что обос**лись. Много чего повлияло. Вот это все: одного убрали, другой пришел, поменяли тренировочный процесс. Все пошло по-другому. Из мелочей получается такой результат.

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Какая атмосфера была? Все уже понимали, кто будет тренером, даже если бы мы выиграли Евро. Моя бабушка 77 лет знала, что Шевченко будет новым тренером. Это неправильно. Если бы мы даже вышли в 1/4 или 1/2, Фоменко все равно бы поменяли.

Не знаю как Фоменко, но мы это знали. Надо было дать человеку доработать этот цикл. Тем более, считаю, он провел хорошую работу. Мы вышли на Евро, хороший результат. Не надо было никого убирать, ничего менять тогда.

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Федецкий и Степаненко сказали бы, что я и в голах с Германией виноват. Представьте, я на тренировке подхожу к Фоменко и говорю: "На**р оно мне надо". Да, из-под меня забили тогда. Да, я могу показать недовольство, но как я могу подойти и такое сказать? Они раздули эту тему", – цитирует Хачериди Tribuna.com.

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Теги
Украина Украина Андрей Шевченко Андрей Шевченко Евро-2016 Михаил Фоменко Михаил Фоменко Евгений Хачериди Евгений Хачериди
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