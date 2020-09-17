"Очень сильно скучаю по киевскому Динамо. Часто вспоминаю. Хорошие времена были. Даже в плохие годы с Блохиным. Когда есть время – смотрю матчи.

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Смог бы играть сейчас в основе? Легко! При условии, что прошел бы сборы и набрал "физики". Есть внутреннее ощущение, что спокойно мог бы играть в Динамо", – сказал Евгений в интервью журналу Футбол.

Напомним, Евгений защищал цвета "бело-синих" в 2007-2018 годах. В прошлом сезоне чемпионата Беларуси украинец провел 9 матчей.

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