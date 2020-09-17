Хачериди: Часто вспоминаю киевское Динамо, даже плохие времена за Блохина
Украинский защитник брестского Динамо Евгений Хачериди поностальгировал за киевским клубом.
"Очень сильно скучаю по киевскому Динамо. Часто вспоминаю. Хорошие времена были. Даже в плохие годы с Блохиным. Когда есть время – смотрю матчи.
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Смог бы играть сейчас в основе? Легко! При условии, что прошел бы сборы и набрал "физики". Есть внутреннее ощущение, что спокойно мог бы играть в Динамо", – сказал Евгений в интервью журналу Футбол.
Напомним, Евгений защищал цвета "бело-синих" в 2007-2018 годах. В прошлом сезоне чемпионата Беларуси украинец провел 9 матчей.
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