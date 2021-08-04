Бывший защитник Динамо и сборной Украины присоединится к Десне, утверждает Динамомания.

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Последним клубом Хачериди было Динамо Брест, с которым он прекратил сотрудничество в конце января. С тех пор 34-летний защитник занимался поисками нового места работы, поддерживая форму со сборной Украины среди ветеранов. Центрбек имеет огромный опыт выступлений на уровне УПЛ в составе Динамо – 150 матчей и 6 голов. Летом 2018-го киевляне отпустили Хачериди в ПАОК на правах свободного агента.

Напомним, этим летом Десна уже подписала одного экс-игрока Динамо и сборной Украины – к черниговцам присоединился Евгений Селин.

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