"Я и хотел, чтобы мы играли против Партизана. Я считаю, что у нас очень большие шансы пройти его. Так что мы должны хорошо подготовиться. Дай Бог, будет у нас усиление, и можно спокойно с этой командой играть и проходить.

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Я играл против Партизана при Хацкевиче. Тоже очень крепкая команда. Если не ошибаюсь, мы играем у них без болельщиков. Это большой плюс для нас, потому что болеют сербы очень сильно. Они же притрушены немного, дружат с запоребриком. Были бы очень большие провокации, были бы какие-то флаги", – сказал Хачериди в эфире YouTube-канала BurBuzz.

Напомним, первый матч Динамо против Партизана состоится 23 июля.

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