Как сообщает Marca, Реал отказался продавать своего 18-летнего воспитанника Диего Агуадо в Боруссию Д. В клубе считают, что молодой защитник имеет потенциал стать игроком первой команды, а наставник "сливочных" Хаби Алонсо уже сейчас видит в нем важную фигуру на будущее.

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Агуадо прошел через все ступени мадридской академии, куда попал в 2017 году. В январе 2024-го он дебютировал за основную команду в матче Кубка Испании, а затем подписал долгосрочный контракт до лета 2029-го.

Главный тренер молодежной команды Реала Альваро Арбелоа высоко оценивает защитника и называет его "идеальным мадридским игроком". По его словам, Агуадо воплощает дух клуба лучше многих. Алонсо также верит в игрока – именно поэтому взял его в заявку на Клубный чемпионат мира-2025.

Универсальность Агуадо – еще одно преимущество: он может сыграть как в центре защиты, так и на левом фланге. В Реале планируют оставить его как резервного игрока, позволяя прогрессировать под руководством Арбелоа, и не рассматривают возможность продажи на данном этапе.

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