Хаби Алонсо рассказал, из-за кого в свое время перешел из Реала в Баварию

Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо рассказал, почему покинул мадридский Реал летом 2014-го и перешел в мюнхенскую Баварию.

"В Реале все было хорошо – мы выиграли Лигу чемпионов. Но мне очень хотелось выведать секреты Гвардиолы. У него неисчерпаемый энтузиазм. Футбольные сезоны длинные, но до самого конца Пеп не выглядел измотанным. Он всегда сосредоточен и всегда готов. Для нас, игроков, это был дополнительный бонус в решающие моменты", – цитирует Алонсо The Athletic.

Алонсо стал претендентом на пост главного тренера Баварии

Напомним, Алонсо выступал за Реал с 2009-го по 2014-й год. С Королевским клубом баск победил в Лиге чемпионов-2014. В составе Баварии Алонсо трижды становился чемпионом Германии. Именно в мюнхенском клубе он завершил карьеру в 2017 году. Сейчас Алонсо возглавляет дубль своего родного клуба – Реала Сосьедад.

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