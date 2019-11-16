toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
СЕРБИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Хаби Алонсо рассказал, из-за кого в свое время перешел из Реала в Баварию

22:34 68 Читати українською
Хаби Алонсо рассказал, из-за кого в свое время перешел из Реала в Баварию
Хаби Алонсо / As

Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо рассказал, почему покинул мадридский Реал летом 2014-го и перешел в мюнхенскую Баварию.

"В Реале все было хорошо – мы выиграли Лигу чемпионов. Но мне очень хотелось выведать секреты Гвардиолы. У него неисчерпаемый энтузиазм. Футбольные сезоны длинные, но до самого конца Пеп не выглядел измотанным. Он всегда сосредоточен и всегда готов. Для нас, игроков, это был дополнительный бонус в решающие моменты", – цитирует Алонсо The Athletic.

Алонсо стал претендентом на пост главного тренера Баварии

Напомним, Алонсо выступал за Реал с 2009-го по 2014-й год. С Королевским клубом баск победил в Лиге чемпионов-2014. В составе Баварии Алонсо трижды становился чемпионом Германии. Именно в мюнхенском клубе он завершил карьеру в 2017 году. Сейчас Алонсо возглавляет дубль своего родного клуба – Реала Сосьедад.

Баварія і новий тренер: сенсація, тінь Динамо, фаворит фанатів – 5 людей на 1 клуб, що 33 дні тому принизив фіналіста ЛЧ

blog_ava
СК Днепр-1 может сменить название
10:50
1074
Теги
Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Хаби Алонсо Хаби Алонсо Бавария Бавария Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
44
мин
Сербия
16:00
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук