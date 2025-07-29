По информации The Athletic, Реал больше не рассчитывает на Дэвида Алабу и Ферлана Менди – их время в Мадриде подходит к концу. В то же время игроки настаивают на своих контрактах и не желают покидать клуб.

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Этим летом Реал уже подписал Трента Александера-Арнольда, Дина Хёйсена и Альваро Каррераса, а вскоре ожидается и прибытие Франко Мастантуоно. Мадрид уже лишился нескольких легенд – Лука Модрич и Лукас Васкес покинули клуб после завершения Клубного чемпионата мира 2025.

В такой ситуации позиции Алабы и Менди резко ослабли. В Мадриде считают, что сотрудничество с ними нужно завершить еще до конца трансферного окна. Именно такое решение принял наставник команды Хаби Алонсо. Однако этому пока мешают действующие контракты обоих игроков.

Особенно упорно держится за место в команде Ферлан Менди. 30-летний француз твердо настроен остаться и бороться за игровое время, считая себя лучшим вторым номером на позиции, чем Фран Гарсия. Менди защищает цвета Реала с 2019 года, но трансферы Альваро Каррераса из Бенфики и конкуренция существенно уменьшили его шансы на регулярную игру. Француз имеет контракт с Реалом до 2028 года.

Алаба, который присоединился к Реалу в 2021 году, также не спешит покидать столицу Испании. У австрийца остался год с испанским клубом согласно действующему соглашению.

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