В лагере Реала произошли разногласия между президентом клуба Флорентино Пересом и наставником команды Хаби Алонсо.

Флорентино Перес выразил свое недовольство по поводу выступления мадридцев на клубном чемпионате мира. В свою очередь Алонсо попросил руководство выделить средства на усиление позиции опорного полузащитника, информирует Diario Sport.

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Но если президент "бланкос" настаивает на подписании футболиста масштаба Родри из Манчестер Сити, то наставник предлагает кандидатуры Анджело Стиллера из Штутгарта, Николо Бареллы из Интера и Кеса Смита из АЗ. Этих игроков по разным причинам отвергает уже Перес.

Напомним, что Реал под руководством Хаби Алонсо проиграл в полуфинале Клубного ЧМ ПСЖ со счетом 0:4.

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