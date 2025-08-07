Средний возраст игроков Реала составляет 25,07 лет, информирует Marca. Это – самый молодой состав "бланкос" с 1998 года. В текущем составе мадридцев лишь пять игроков в возрасте 30 лет и старше: Дани Карвахаль (33), Тибо Куртуа (33), Дэвид Алаба (33), Антонио Рюдигер (32) и Ферлан Менди (30). Ранее этим летом мадридский клуб распрощался с Лукой Модричем (39), который перешел в Милан.

Талантливый аргентинец Франко Мастантуоно через неделю станет следующим юниором Реала. 14 августа Мастантуоно отпразднует свое восемнадцатилетие и сможет играть за первую команду Алонсо. Полузащитник перешел из Ривер Плейт и станет вторым юниором, который регулярно выступает за основной состав после бразильца Эндрика (19).

Помимо Дина Хёйсена, Франа Гонсалеса и Арды Гюлера (всем по 20), в составе Реала есть еще три игрока, которым только что исполнилось 18 лет. Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга – среди тех, кому чуть за двадцать (обоим по 22).

Нынешний состав Реала ближе всего к самой молодой группе игроков "бланкос" за последние 27 лет. В сезоне 1998/99 средний возраст игроков Реала составлял 24,88 года. В то время испанским клубом руководил Гус Хиддинк, и в его распоряжении, среди прочих, был 23-летний Кларенс Зеедорф.

