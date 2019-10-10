Хаби Алонсо может получить серьезное наказание за уклонение от налогов

Бывший полузащитник Реала и сборной Испании Хаби Алонсо может попасть за решетку за неуплату налогов.

Мадридская прокуратура требует наказания в виде тюремного заключения на 5 лет для бывшего игрока Реала и Ливерпуля Хаби Алонсо, который обвиняется в уклонении от налогов, информирует AS.

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Также прокуратура требует взыскать с испанца 4 млн евро за 3 случая уклонения от налогов в период с 2010 по 2012, когда Алонсо выступал за Реал. Его обвиняют в создании фиктивной компании, с помощью которой игрок скрывал прибыль от имиджевых прав. Алонсо уже выплатил в суде половину от необходимой суммы – 2 млн евро.

"Я не собираюсь соглашаться с обвинениями. С самого начала мне было очевидно, что эти обвинения нельзя принять. Моя невиновность в этом деле очевидна", – поделился Алонсо в комментарии. Добавляется, что Хаби отказался пойти на досудебное урегулирование конфликта, из-за чего начались двухдневные слушания.

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