Кубок африканских наций, 3-й тур

Зимбабве – Гвинея – 2:1

Голы: Муссона, 26, Махачи, 43 – Кейта, 49

Малави – Сенегал – 0:0

У Гвинеи были большие шансы на выход в плей-офф с первого или второго места. Для этого нужно было обыграть Зимбабве, не набравшего ни одного очка в первых двух турах. Фаворит минимально превалировал, но не воспользовался своими моментами. Зато Зимбабве неожиданно забил дважды.

После перерыва Гвинея полностью взяла игру под свой контроль. Это дало плоды уже на 49-й минуте. Кейта протянул мяч в штрафную и перед ним зарядил пушку. Голкипер не спас от выстрела хавбека Ливерпулч.

️ НАБИ КЕЙТА ГОЛ ДЛЯ ГВИНЕИ! 2-1 Зимбабве pic.twitter.com/wxTRXVToob — Футбол для тебя (@FootbaIlForYou) 18 января 2022 г.

Больше команды ничего сделать не смогли, а потому финальный свисток Салимы Радии Мукансанги, первой в истории Кубка африканских наций женщины-арбитра, зафиксировал сенсационную победу Зимбабве.

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Сенегал не впечатляет на Кубке Африки: всего один гол за два тура. Сегодня команда тоже не была результативной, в соперниках была сборная Малави. Только (3) удары на двоих в створ ворот, много борьбы и заслуженные нули на табло – таков результат их встречи.

По итогам трех туров Сенегал и Гвинея вышли в плей-офф Кубка Африки, Малави в режиме ожидания, ведь лучшие третьи команды тоже могут играть в 1/8 финала. Зимбабве собирает чемоданы и возвращается домой.