Контракт испанского специалиста с “горожанами” завершается в 2025 году. Пока стороны не обсуждали возможность продолжить сотрудничество.

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По данным The Athletic, каталонскому специалисту нравится вариант с работой в сборной Бразилии. Возможно, Пеп останется в Ман Сити еще на год и затем будет работать со сборной в рамках подготовки к ЧМ-2030. Испанский специалист еще не ухватил окончательное решение.

В Бразильской федерации футбола (CBF) тоже заинтересованы в работе с Гвардиолой. Отмечается, что тренеру несколько раз звонили из CBF в этом году.

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