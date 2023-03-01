"Это было действительно тяжело. Бристоль показал нам, как они могут быть хорошими. Меня поразили некоторые игроки, я их не знал. Второй тайм был гораздо лучше. У них невероятные болельщики. Мы приезжали сюда пять лет назад на кубковую встречу, и это было невероятно. Я это отлично помню.

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Фоден? Динамика, ритм, быстрота работы, его качество. Его карьера всегда шла вверх. В этом сезоне у него были проблемы. Но он вернулся, чтобы сыграть свои лучшие матчи. Влияние Фодена было невероятным. Футбол окупается, когда ты работаешь так, как он", – рассказал испанский специалист на пресс-конференции.

Напомним, что Манчестер Сити разгромил Бристоль в Кубке Англии благодаря дублю Фодена и голу де Брюйне.

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