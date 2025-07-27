Хосеп Гвардиола удивил фанатов новым образом перед возвращением Манчестер Сити к тренировкам – 54-летний испанец впервые появился на публике с усами. Ранее известный своим безупречно гладким лицом, теперь тренер “горожан” выбрал смелый стиль, который сразу вызвал ассоциации с Тедом Лассо – героем одноименного сериала от Apple TV.

Сборная Индии открыла вакансию на должность наставника и получила резюме от Гвардиолы и Хави – все не так просто

Аккаунт City_Xtra в сети Х опубликовал Гвардиолу в новом образе всего за несколько дней до старта сборов Сити, запланированных на 28 июля. Болельщики быстро подхватили волну обсуждения и сравнили Пепа с персонажем Джейсона Судейкиса, в шоу которого он в свое время даже появлялся.

В соцсетях реакция не заставила себя ждать:

@tedlassobrasil пошутил: "Пеп Гвардиола увидел анонс старта съемок четвертого сезона Теда Лассо и решил отдать дань уважения своему идолу".

@JBTFooty написал: "У Пепа Гвардиолы теперь усы в стиле Теда Лассо – он надеется изменить все после катастрофического прошлого сезона Ман Сити".

@Immortapheonix пошутил: "Гвардиола в ситкоме был бы эпохальным – у него лицо для этого".

Обсуждение усов Гвардиолы в соцсетях набрало обороты, многие назвали его стильный выбор смелым и модным. Некоторые вспомнили, как в 2021 году Гвардиола хвалил усы журналиста Фреда Кальдейры в эфире TNT Sports: "Мне очень нравятся твои усы, Фред. Ты очень привлекательный и сексуальный."

Pep Guardiola now has a moustache. ? pic.twitter.com/VnkRdvfXCt — City Xtra (@City_Xtra) July 27, 2025

"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля