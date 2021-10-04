Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола фигурируют в Pandora Papers. Это досье международного консорциума журналистов, которое раскрывает причастность известных людей к оффшорным схемам, сообщает Gazetta dello Sport.

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Наставник Манчестер Сити попал в список из-за махинаций еще во время его игровой карьеры. Гвардиолу подозревают в сокрытии доходов и неуплате налогов во время его выступлений за катарский Аль-Ахли. Пеп получал зарплату через банк Андорры и панамскую компанию, что позволяло платить меньше налогов в Испании.

Что касается Карло Анчелотти, то он имеет компанию на Виргинских островах, которая распоряжается его имиджевыми правами. Ранее итальянец уже частично признал вину по делу о неуплате 1 млн евро налогов и согласился отдать деньги за два налоговых преступления в 2014 и 2015 годах. Анчелотти был должен 1,46 млн евро.

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