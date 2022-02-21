"Гвардиола уже на таком уровне, когда ему неинтересно выигрывать. Он постоянно ищет, делает что-то новое. Я думаю, что не так легко попасть к нему на стажировку. Когда мы играли с Манчестер Юнайтед, во время приезда мы были на базе Ман Сити. Увидели все, что хотели. Но на месте не было самого Гвардиолы, к сожалению.

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Есть несколько моментов в игре Манчестер Сити. Мне было бы интересно спросить, как они смотрят на тот или иной элемент, потому что, по-моему, это просто неправильно у них. Мне кажется, что эта команда могла бы играть по-другому. Интересно узнать их мнение на этот счет", – сказал Григорчук в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, 56-летний специалист возглавил Черноморец 30 декабря 2021 года и уже провел масштабную трансферную кампанию. На зимнюю паузу команда из Южной Пальмиры ушла на 13-й строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 14 очков.

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