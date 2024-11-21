"В Ньюкасле я кумир, очень ценю это, капитан команды, и если бы вы спросили меня три года назад, то я бы сказал, что моей самой большой мечтой было бы играть в АПЛ. Быть кумиром и быть капитаном – это невероятно.

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Мне очень нравится Ньюкасл. Конечно, слухи о Манчестер Сити показывают, что я нахожусь на высоком уровне, но это были не более чем слухи.

Знаю, что Пепу Гвардиоле нравится мой футбол. Я хвалил его работу, он хвалил мою работу, но на этом все", – цитирует бразильца Globo.

Напомним, что летом Манчестер Сити активно интересовался Гимараесом, впрочем, до сделки дело так и не дошло. Бруно выступает за Ньюкасл с января 2022 года. Бразилец сыграл всего в 121 матче, забив 17 голов и отдав 17 ассистов.

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