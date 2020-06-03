toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Гвардиола звонил хавбеку Милана – известна сумма потенциального трансфера

3 июня 23:54 21 Читати українською
Гвардиола звонил хавбеку Милана – известна сумма потенциального трансфера
Хосеп Гвардиола / Фото ФК Бавария

Манчестер Сити нашел усиления средней линии в чемпионате Италии.

Манчестер Сити хочет подписать полузащитника Милана Исмаэля Беннасера, сообщает RMC Sport.

Гвардиола мечтает возглавить национальную команду

На трансфере алжирца лично настаивает главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, который звонил 22-летнему игроку, чтобы убедить его в переходе в Сити. Сумма отступных Исмаэля составляет 50 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А Беннасер провел 20 поединков.

Гвардіола має вирішення "вічної" проблеми Манчестер Сіті – Зінченко та Менді ризикують втратити позиції

blog_ava
"Від мене чекали Шевченка!": Деметрадзе дякував Динамо за унікальний гол, вибивав гроші, любив українок і мстив Росії
3 июня
530
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Милан Милан Италия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Трансферы Манчестер Сити Исмаэль Беннасер Исмаэль Беннасер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
16
час
:
5
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук