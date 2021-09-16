Накануне "горожане" стартовали в Лиге чемпионов с феерической победы над РБ Лейпциг со счетом 6:3.

Дебют Зинченко и "горький" хет-трик в видеообзоре перестрелки Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 6:3

Однако, некоторые игроки не выполняли план Гвардиолы на игру, что испанец экспрессивно объяснял им прямо на поле. Речь идет о Джеке Грилише и Рияде Марезе, которые, между прочим, отметились голами.

"Мы поговорили в перерыве о том, что нужно делать, а что нет, но они не сделали этого. Споры иногда случаются. Соперник хорошо выдергивал наших игроков и проводил быстрые контратаки. Нам было сложно контролировать ситуацию", – цитирует Гвардиолу BT Sport.

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