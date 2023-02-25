Нападающего "горожан" Эрлинга Холанда критикуют в Англии за низкую эффективность. Отвечая на вопрос прессы о результативности норвежца, главный тренер Манчестер Сити Гвардиола встал на его защиту.

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"Это наша вина, а не Эрлинга, который был удивителен с начала сезона. Мне не нужна статистика, как только матч закончился, я знаю, кто участвовал в игре, а кто нет, и кто должен быть привлечен больше или нет. Бомбардир – это самая сложная позиция в мире, потому что она предполагает наличие двух соперников постоянно за твоей спиной, а у Эрлинга даже больше. Мы должны больше играть на него", – цитирует наставника "горожан" L'Équipe.

В своем первом сезоне за Манчестер Сити Холланд забил 32 мяча во всех турнирах. В последних шести встречах он записал в свой актив только один гол и результативную передачу.

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