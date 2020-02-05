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Гвардиола запланировал перестройку Манчестер Сити – двум защитникам укажут на дверь

13:47 326 Читати українською
Гвардиола запланировал перестройку Манчестер Сити – двум защитникам укажут на дверь
Стоунз и Гвардиола / PA:Empics Sport

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола начал анализ нестабильного выступления команды в нынешнем сезоне.

Испанец, как следствие, хочет усилить центр обороны "горожан", сообщает The Times.

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Гвардиола считает, что Сити много пропускает, а причиной этой проблемы стал невыход на рынок после возвращения Венсана Компани в Андерлехт. В следующем сезоне наставник манкунианцев будет делать ставку на Ляпорта, Фернандиньо, юного Эрика Гарсия и двух новичков.

Это означает, что Гвардиола больше не заинтересован в услугах Отаменди и Стоунза. Последний стал первым новичком Манчестер Сити после назначения испанского тренера, но в сезоне 2019/20 потерял форму и даже был раскритикован Гвардиолой.

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В шорт-листе "горожан" защитник Вильярреала Пау Торрес, центрбек Бенфики Рубен Диаш, лидер обороны Интера Милан Шкриняр, а также капитан Брайтона Льюис Данк, на которого зимой охотился Челси.

К слову, Манчестер Сити после 25-ти туров АПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице, однако имеет призрачные шансы на чемпионский титул. Отставание команды Гвардиолы от Ливерпуля составляет 22 очка.

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