Гвардиола закрыл вопрос о возвращении в Барселону
13:13 - Читати українською
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола окончательно перевернул для себя страницу в родном клубе.
Каталонец категорично ответил на вопрос о возвращении в Барселону, которой он в целом отдал 22 года (17 как игрок и 5 как тренер).
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"Все кончено. Кончено навсегда. Это было очень красиво, но все кончено", – цитирует заявление Гвардиолы BarcaUniversal.
Напомним, сейчас Пепу 54 года. С 2016-го он тренирует Манчестер Сити и имеет действующий контракт до 2027-го. Гвардиола обещал, что возьмет паузу в карьере после завершения работы с "горожанами".
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