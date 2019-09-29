Гвардиола заявил, что цель Манчестер Сити – в третий раз подряд выиграть АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился впечатлениями после победы над Эвертоном в матче 7-го тура АПЛ.

"У соперника невероятные игроки в атаке, опытные – в середине поля, а также хороший тренер, поэтому мы знали, что нас ждет тяжелая игра. Здесь всегда сложно. Первый тайм мы начали невероятно, особенно первые 20-25 минут, потом у нас возникли определенные проблемы.

Эвертон – Манчестер Сити – 1:3 – видео голов и обзор матча

У Эвертона есть быстрые игроки, они создавали много проблем в глубине, поэтому я рад. Я хочу побороться за чемпионский титул АПЛ, попробуем выиграть ее снова", – цитирует Гвардиолу ВВС.

К слову, после 7-и туров Манчестер Сити набрал 16 очков и остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от Ливерпуля составляет 5 зачетных пунктов.

Манчестер Сити в тяжелом матче победил Эвертон – Зинченко испытывал трудности, но помог не отпустить Ливерпуль