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Гвардиола заявил, что цель Манчестер Сити – в третий раз подряд выиграть АПЛ

00:30 11 Читати українською
Гвардиола заявил, что цель Манчестер Сити – в третий раз подряд выиграть АПЛ
Хосеп Гвардиола / Getty images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился впечатлениями после победы над Эвертоном в матче 7-го тура АПЛ.

34’ Доминик Кэлвер-Левин
 
Габриэл Жезус 24’
Рияд Марез 71’
Рахим Стерлинг 85’
24’ Габриэл Жезус
34’ Доминик Кэлвер-Левин
71’ Рияд Марез
85’ Рахим Стерлинг

"У соперника невероятные игроки в атаке, опытные – в середине поля, а также хороший тренер, поэтому мы знали, что нас ждет тяжелая игра. Здесь всегда сложно. Первый тайм мы начали невероятно, особенно первые 20-25 минут, потом у нас возникли определенные проблемы.

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У Эвертона есть быстрые игроки, они создавали много проблем в глубине, поэтому я рад. Я хочу побороться за чемпионский титул АПЛ, попробуем выиграть ее снова", – цитирует Гвардиолу ВВС.

К слову, после 7-и туров Манчестер Сити набрал 16 очков и остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от Ливерпуля составляет 5 зачетных пунктов.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Эвертон - Манчестер Сити
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