Гвардиола заинтересован в приобретении Алькантары в Манчестер Сити

Полузащитник Баварии Тьягу Алькантара может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на The Sunday Mirror, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола хочет видеть в футболке манкунианского клуба полузащитника Баварии Алькантару, с которым Пеп работал бок о бок в Баварии и Барселоне.

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Гвардиола является давним поклонником таланта Алькантары и считает, что он может стать прекрасным дополнением в средней линии Манчестер Сити. Кроме этого, Тьягу может стать хорошей заменой Фернандиньо, которому уже 33 года.

Контракт Алькантары с Баварией действует до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает хавбека в 60 млн евро.

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