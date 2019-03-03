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Гвардиола заинтересован в приобретении Алькантары в Манчестер Сити

12:12 71 Читати українською
Гвардиола заинтересован в приобретении Алькантары в Манчестер Сити
Гвардіола працював разом з Алькантари у Барселоні та Баварії / ESPN

Полузащитник Баварии Тьягу Алькантара может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на The Sunday Mirror, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола хочет видеть в футболке манкунианского клуба полузащитника Баварии Алькантару, с которым Пеп работал бок о бок в Баварии и Барселоне.

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Гвардиола является давним поклонником таланта Алькантары и считает, что он может стать прекрасным дополнением в средней линии Манчестер Сити. Кроме этого, Тьягу может стать хорошей заменой Фернандиньо, которому уже 33 года.

Контракт Алькантары с Баварией действует до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает хавбека в 60 млн евро.

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